Poruszenie we Francji. Chodzi o kluczowego gracza

Varane skupił się na leczeniu

Miesiąc temu Francuz schodził z boiska we łzach w trakcie meczu Manchesteru United z Chelsea na Stamford Bridge. Po uderzeniu doszło bowiem do uszkodzenia mięśnia dwugłowego uda. Varane od razu obawiał się, że zabraknie go na mundialu. Wróciło do niego wspomnienie związane z podobną kontuzją, które przeżył w 2016 roku przed mistrzostwami Europy. Wtedy zdarzyło się to trzy tygodnie przed imprezą i Varane'a na niej zabrakło. To traumatyczne wspomnienie Varane'a męczy do dziś.