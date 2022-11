Poruszający wpis piłkarza Bayernu Monachium przed mundialem. Polały się łzy

Alphonso Davies wraz z pozostałymi reprezentantami Kanady wyruszy do Kataru, by zawalczyć o tytuł mistrza świata. 22-letni piłkarz na co dzień występuje w barwach Bayernu Monachium, w ostatnim czasie jednak borykał się z problemami zdrowotnymi. Mimo to, dla młodego zawodnika nie zabrakło miejsca w kadrze na mundial.