Portugalia do spotkania z Urugwajem przystępowała w niezłej sytuacji, po wygranej 3-2 nad Ghaną. To zwycięstwo dawało jej pewien margines błędu przed starciem z niewygodnym, na papierze silnym przeciwnikiem.

Przewaga Portugalii, najlepsza szansa Urugwaju

Za to trener Fernando Santos przed przerwą otrzymał bardzo złe wieści. Boisko z urazem opuścił Nuno Mendes i musiał zastąpić go Raphaelem Guerreiro.

Inwazja na boisko

Jednak już chwilę później wróciliśmy do wydarzeń stricte boiskowych. Po dośrodkowaniu Bruno Fernandesa, Cristiao Ronaldo próbował uderzyć ją głową, lecz nie trafił ale to wystarczyło, by futbolówka wpadła do bramki obok zmylonego urugwajskiego bramkarza.