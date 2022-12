Najeżony gwiazdami zespół zajął pierwsze miejsce w swojej grupie, pokonując 3:2 Ghanę i 2:0 Urugwaj oraz ulegając 1:2 Korei Południowej. W 1/8 finału rozgromił Szwajcarów (6:1), co z miejsca postawiło go w gronie głównych kandydatów do mistrzowskiego tytułu. Z marzeń w brutalny sposób wyleczyły go jednak "Lwy Atlasu". W sobotę wygrały 1:0 po golu Youssefa En Nesyriego.