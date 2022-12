Wielkie pieniądze dla polskich klubów - te kwoty były znane wcześniej

FIFA ustaliła "dobową stawkę" na ok. 10 tys. dolarów - taka rekompensata przysługuje każdemu klubowi za dzień pobytu z kadrą od początku przygotowań do momentu odpadnięcia z mundialu. Mniejszą rekompensatę przyznaje klubom, w których zawodnik grał w dwóch poprzednich latach: to 2/3 stawki, jeśli był zawodnikiem w poprzednim sezonie, a 1/3 - jeśli do połowy 2021 roku.