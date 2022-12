Polski ksiądz radzi... Cristiano Ronaldo. Co musi zrobić Portugalczyk?

Cristiano Ronaldo odpadł z reprezentacją Portugalii z mistrzostw świata w Katarze już na etapie ćwierćfinałów. Po przegranej 0:1 z Marokiem "CR7" schodził z boiska do szatni ze łzami w oczach. Odprowadzały go kamery telewizyjne. Polski ksiądz na TikToku jasno stwierdził, co powinien zrobić w tej sytuacji.