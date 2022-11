Polski bohater zaskoczył w Katarze. To zaboli Rosjan!

Żona Wojciecha Szczęsnego urodziła się w Ukrainie

Piłkarz nie ukrywał, że czuje się blisko związany z Ukrainą, choćby poprzez swoją żonę Marinę Łuczenko, która urodziła się w Winnicy. - Moja żona urodziła się w Ukrainie, a w żyłach mojego syna płynie ukraińska krew . Część naszej rodziny jest nadal w Ukrainie, a wielu moich pracowników jest z Ukrainy i są to wspaniali ludzie. Widząc cierpienie na ich twarzach i strach o własny kraj, sprawia że nie mogę stać bezczynnie i udawać, że nic się nie dzieje - pisał wtedy bramkarz reprezentacji Polski.

Wojciech Szczęsny był bohaterem meczu z Arabią Saudyjską, obronił rzut karny

Biało-czerwoni stoją przed wielką szansą awansu do 1/8 finału - wystarczy do tego remis w ostatnim pojedynku grupowym z Argentyną, a być może drugą lokatę da nawet nieznaczna porażka. Ostatnie spotkania w grupie C - w środę o godz. 20.