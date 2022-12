Kazimierz Węgrzyn, reprezentant Polski w latach 1990-1999 r.: Sam awans jest ogromnym sukcesem dla tej drużyny. Natomiast, faktycznie, nie dziwię się też tym narzekającym. Na drodze po awans mieliśmy sporo szczęścia. W meczu z Argentyną nasi piłkarze mieli najwyraźniej z tyłu głowy myśli, że niska porażka daje im awans, więc może to spowodowało taki kiepski obraz gry. Być może także stres sparaliżował im nogi. W niedzielę przeciw Francji zobaczymy, czy my faktycznie tak słabo gramy w piłkę, czy stać nas na więcej.

- Nie wiem czy to był problem z przygotowaniem fizycznym. Wydaje mi się, że Argentyna górowała nad nami przede wszystkim techniką, sposobem operowania piłką. Na tutejszych stadionach trawa jest bardzo krótko ścięta, dzięki czemu piłka leci szybko. Dla drużyny, która ma przewagę techniczną to spore ułatwienie, można zdominować rywala.

Natomiast nasza drużyna była nastawiona podobnie, jak w meczu z Meksykiem - na to przede wszystkim, by nie stracić gola i nie przegrać. Przekaz trenera do pomocników: "Pomagajcie obrońcom, asekurujcie" pozostaje w ich głowach. Natomiast brakowało ataku, nie było czym straszyć i to na pewno kibicom się nie podobało, ale mi również. Pora na bardziej odważną grę przeciw Francji, gdy presja spadła z naszej drużyny.