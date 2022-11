Polska w "grupie śmierci"? Anglicy wybuchnęli śmiechem

Roy Keane, Micah Richards i Gary Neville omawiali grupy rozpoczynających się w niedzielę mistrzostw świata. Gdy omawiali grupę C, w której znalazły się Argentyna, Polska, Meksyk i Arabia Saudyjska, zgodzili się, że to "Albicelestes" wyjdą z pierwszego miejsca. Keane do drugiej lokaty wytypował Meksyk, a Neville postanowił zaskoczyć i postawił na Saudyjczyków.