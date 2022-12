Stadion 974 to najbardziej charakterystyczny obiekt, na którym rozgrywane były mecze tegorocznych finałów MŚ . Zbudowany jest z kontenerów, co stanowi architektoniczny ewenement. Decyzja o jego demontażu zapadła jeszcze przed startem imprezy.

Gdzie mundial 2030? Urugwaj czeka na kontenery z Kataru

Reprezentacja Polski gościła na tym obiekcie dwukrotnie. Mimo że przez 180 minut nie zdobyła bramki , właśnie tam świętowała awans do fazy pucharowej . Biało-Czerwoni najpierw zremisowali z Meksykiem (0-0) na inaugurację rozgrywek grupowych, a w trzecie serii gier nie sprostali Argentynie (0-2).

Nie zapadła jeszcze decyzja, gdzie przekazane zostaną elementy potężnej konstrukcji. W grę wchodzą dwie opcje. Kontenery trafią do jednego z krajów afrykańskich lub... do Urugwaju, jeśli to właśnie ten kraj otrzyma organizację mundialu w 2030 roku.