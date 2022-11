Wygrane Polski z Arabią Saudyjską oraz Argentyny z Meksykiem - obie po 2-0 - sprawiły, że to Biało-czerwoni objęli fotel lidera w grupie C mistrzostw świata w Katarze i mają otwartą drogę do fazy pucharowej. Ale droga do awansu jest jeszcze daleka, a przed jedenastką Czesława Michniewicza najtrudniejsze wyzwanie - środowa potyczka z Leo Messim i kompanią.