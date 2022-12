Polska legenda ostro o Michniewiczu i kadrze! Te słowa mogą dotknąć "Lewego"

Trener spełnił postawiony mu cel minimum, jakim był pierwszy od 36 lat awans z grupy , lecz zrobił to w sposób pozostawiający sporo do życzenia. Dodatkowo wokół kadry zrobiło się gorąco ze względu na "wojenkę" z dziennikarzami, którą prowadził Czesław Michniewicz, a także przede wszystkim - "aferę premiową" .

Czesław Michniewicz nie będzie już selekcjonerem. Grzegorz Lato popiera decyzję PZPN

- To, co grała z nami Argentyna - nawet nie będę tego określał, nie chcę się denerwować. W tym meczu mogliśmy przegrać zero do pięciu i wtedy byłoby "dziękujemy i do widzenia". Mówi się, że przeciwko Francji była dobra pierwsza połowa. Ale jaki był wynik? - stwierdził Grzegorz Lato w rozmowie z portalem Sport.tvp.pl.