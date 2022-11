Polska gra piach od wielu, wielu lat. Chodzi o to, by z piachem awansować

Wielu polskich selekcjonerów dokonywało swoich wyborów i podejmowało decyzje bez uzasadnienia i wyjaśnień. Ot, ich święte prawo - oni są szefami, zatem to ich prerogatywa, by ustawić powołania, skład i taktykę tak, jak im wygodnie. Trener Czesław Michniewicz dodał do tego tłumaczenia. Przed mundialem sporo pielgrzymował po mediach, aby objaśnić ludziom, co chce zrobić i - co jeszcze ważniejsze - czego zrobić nie zamierza.