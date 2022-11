Podczas programu Interii "Studio Katar - gramy dalej" Majewski mówił:

- Widziałem ostatnie gdzieś fajne porównanie, że mecze Polaków są jak wyjście z żoną w poniedziałek do restauracji. Niby czekasz i chcesz tam pójść, ale po 10 minutach marzysz, by już wrócić. W przypadku meczu Polska - Meksyk można byłoby powiedzieć, że po 10 minutach przełączasz, bo to było dziwne spotkanie. Nie chcę nikogo urazić, ale tamten mecz trudno się oglądało. Po wygranej Polaków z Arabią Saudyjską widziałem jednak u naszych taką autentyczną radość ze zwycięstwa. Łzy szczęścia po golu Roberta Lewandowskiego, jego determinacja. Do tego obrona Wojtka Szczęsnego... Jego interwencja nakręciła resztę.