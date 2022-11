Polska - Chile. Groził mecz bez kibiców!

Okazuje się, że informacja o uszkodzeniu konstrukcji dachu i iglicy PGE Narodowego w piątek rano spadła, jak grom z jasnego nieba . PZPN miał fatalny tydzień, naznaczony ustawianiem meczów w trzeciej lidze (pracuje nad tym rzecznik dyscypliny PZPN-u, Adam Gilarski), "Gruchą" (skandal z ochroniarzem - nazistą, który od kilku miesięcy pojawiał się za plecami Roberta Lewandowskiego ), czy zdarzeniami rasistowskimi w spotkaniu Pucharu Polski pomiędzy Sandecją a Śląskiem (spotkanie nie zostało dokończone!). Ba, nie przygotowano nawet losowania ćwierćfinału Pucharu Polski, co wydawało się operacją najłatwiejszą. Zamknięcie PGE Narodowego - w piątek rano - dopełniło obraz tygodnia , w którym najważniejszym tematem powinno być powołanie kadry na mundial.

W pierwszym momencie sekretarz generalny PZPN-u, Łukasz Wachowski, podjął rozmowy z Gdańskiem. 40 tysięcy biletów zostało sprzedanych na PGE Narodowy - na ostatnie spotkanie przed mundialem, Polska - Chile, zaplanowane na 16 listopada. Gdańsk wydawał się w tej sytuacji rozwiązaniem optymalnym, ale tylko przez chwilę. Ze względów logistycznych to było niemożliwe, aby w kilka dni przenieść całą organizację poza Warszawę. Zarówno ze względu na gości, jak i gospodarzy. Chile miało zarezerwowany hotel, boiska treningowe, a także cały sprzęt przysłany do stolicy. Z kolei Polska znajduje się w szale mundialowych przygotowań. Selekcjoner Czesław Michniewicz działa pod presją czasu. Na prośbę trenera "Biało-Czerwonych" mecz z Chile został zaplanowany na godzinę 18.00, a nie późniejszą. W czwartek o 14.00 planowany jest lot czarterem do Kataru. Ba, kibice spoza Warszawy często kupili nie tylko bilety, ale i zarezerwowali hotele - śmiało można mówić o kilku tysiącach takich sympatyków futbolu.