Polsce strzelać nie kazano. Sam Wojtek Szczęsny to za mało, ale mamy awans

Spryt taktyczny i szczęście Czesława Michniewicza, ani nawet życiowa forma Wojtka Szczęsnego, który obronił drugi z rzędu rzut karny na MŚ, co nie zdarzyło się od 1986, nie pomogły. Polska uległa Argentynie, bo była w każdym elemencie gorsza. Pomimo porażki 0-2 udało nam się awansować do 1/8 finału, bo Meksyk stracił bramkę w końcówce meczu z Arabią Saudyjską, a gdyby nawet nie to, to miał więcej o dwie żółte kartki. O ćwierćfinał zagramy z obrońcą mistrzostwa świata - Francją.