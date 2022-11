Policja zatrzymała fankę z Iranu. W krajowej telewizji przerwano transmisję

Tegoroczne mistrzostwa świata w Katarze z pewnością zapiszą się w historii futbolu na długo. I to nie z powodów czysto sportowych, a kontrowersji związanych głównie z organizacją imprezy. Stadiony budowane przez tysiące robotników, którzy zmarli podczas pracy w nieludzkich warunkach, coraz to nowsze zakazy Katarczyków dla kibiców i samych zawodników. A to jedynie kilka z tematów opisywanych przez światowe media.