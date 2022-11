Polak wróci z Kataru z Pucharem Świata. Legenda TVP dostała go od Ronaldo

88-latek był bohaterem uroczystości. Oblegali go dziennikarze z ojczyzny, którzy wypytywali go o mundiale, które relacjonuje od turnieju w Anglii w 1966 r.

Dariusz Szpakowski śmiał się po uroczystości, że chyba anuluje to co ogłosił niedawno, że to będzie jego ostatni mundial.