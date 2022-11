Polak na liście potencjalnych odkryć mundialu. To może być jego turniej

Karol Świderski to jeden z czterech napastników w kadrze reprezentacji Polski na finały MŚ. O miejsce w wyjściowej jedenastce rywalizował będzie z Arkadiuszem Milikiem i Krzysztofem Piątkiem. Pozycja kapitana Roberta Lewandowskiego pozostaje niepodważalna.

Serwis yahoo.com przedstawia prognozę, wedle której Świderski to jeden z najpoważniejszych kandydatów do miana odkrycia katarskiego mundialu.

Polak i Japończyk są najstarsi w tej grupie. Obaj zostali nominowani do miana odkrycia, mają już po 25 lat. Co znamienne, dokładnie w takim wieku był Diego Armando Maradona, gdy w 1986 roku w fenomenalnym stylu poprowadził reprezentację Argentyny do tytułu mistrza świata.