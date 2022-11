Polak i koledzy musieli opuścić ośrodek treningowy. Przejęli go Anglicy!

Katar to mały kraj, swoją powierzchnią odpowiada mniej więcej województwu świętokrzyskiemu. Na jego terenie powstało jednak osiem nowoczesnych stadionów, na których swoje mecze rozegrają 32 reprezentacje. Wszystkie muszą mieć także odpowiednie warunki mieszkaniowe i treningowe. To olbrzymie wyzwanie logistyczne, w które Katar zaangażował się na niespotykaną wręcz skalę.

Reprezentacja Anglii zajęła ośrodek treningowy siatkarzy

Nikodem Wolański to polski siatkarz, który w 2021 roku przeniósł się do katarskiego klubu Al Wakrah. Jak zdradził w rozmowie z Interią, teraz ośrodek treningowy drużyny został oddany reprezentacji Anglii. - Niestety nie ma jednak możliwości, żeby ich zobaczyć. Wszystko jest odgrodzone i pilnowane przez sporą liczbę ochroniarzy. Nie możemy się nawet zbliżyć do swojego ośrodka treningowego - powiedział zawodnik.