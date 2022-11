Polacy walczą o wielkie pieniądze, Brazylia płaci najwięcej

Mistrzostwa świata w Katarze wygenerowały gigantyczne koszty, największe w historii, przekraczające 200 miliardów dolarów! Co jednak ważniejsze, szczególnie dla piłkarzy występujących na mundialu, rekordowa będzie również pula nagród całego turnieju. I choć tutaj mówimy o setkach milionów, to nadal jest to kwota nie do pogardzenia.

FIFA przeznaczyła na ten cel 440 milionów dolarów, z czego 42 miliony trafią do zwycięzców całego turnieju. Przegrany w finale otrzyma 30 milionów dolarów, trzecia drużyna trzy, a czwarta pięć milionów mniej. Awans do ćwierćfinału wart jest 17 milionów dolarów, natomiast wyjście z grupy to 13 milionów dolarów.

Pula nagród na MŚ w Katarze:

Faza pucharowa - 13 mln dolarów

Ćwierćfinały - 17 mln dolarów

Czwarte miejsce - 25 mln dolarów

3. miejsce - 27 mln dolarów

Startujący w finale - 30 mln dolarów

Zwycięzca MŚ - 42 mln dolarów

Katar 2022. Trening polskich piłkach na obiektach w Dosze. WIDEO / INTERIA.TV / INTERIA.TV

Co więcej, FIFA dała prawo decydowania poszczególnym reprezentacjom o tym, jak będzie wyglądał podział zysków pomiędzy piłkarzy a macierzystą federację. Dlatego nie każdy zawodnik ma szansę na takie samo wynagrodzenie za analogiczny wynik sportowy.

Ile Polacy mogą zarobić na mundialu?

Jeżeli chodzi o Polskę, to według relacji portalu Money.pl Polski Związek Piłki nożnej planuje przeznaczyć 40 procent wpłaconej przez FIFA kwoty, jeżeli nasza reprezentacja wypełni cel minimum, czyli awansuje do fazy pucharowej. Co to oznacza w praktyce?

Przy 13 milionach dolarów za wyjście z grupy, piłkarze do podziału otrzymają 5,2 miliona. W przypadku zdobycia tytułu mistrza świata na konto drużyny wpłynie niespełna 17 milionów dolarów, czyli około 650 tysięcy dla każdego z zawodników!

Jak to wygląda w porównaniu do innych reprezentacji? Najwięcej swoim graczom, według angielskiego "Daily Mail" oferują Brazylijczycy. Każdy reprezentant tego kraju za wywalczenie mistrzowskiego tytułu może dostać 2 miliony dolarów. Część tej kwoty wynika z ogromnego kontraktu odzieżowego, jaki ta federacja ma podpisany z Nike.