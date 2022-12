Polacy skrzywdzeni w Katarze? Ostre słowa Szczęsnego. "To jest skandal"

Wojciech Szczęsny wprost o karnym w meczu Polska - Argentyna. "To jest skandal"

- Ale generalnie sam rzut karny to jest dla mnie skandal. Trudno, nie będę nigdy do wrzutek wychodził. Sędzia powiedział mi potem w przerwie spotkania, że twarz jest teraz chroniona. Odpowiedziałem: "Jak wychodzę do wrzutek to mnie jakoś nigdy nie chronicie, bo ja dostaję wiecznie po twarzy i jeszcze wolnego nie dostałem. A jak ja się przejechałem lekko po boku twarzy zawodnika, to daje się rzut karny". Ale nie doszukuję się jakiegoś drugiego dna. Może ktoś nie grał w piłkę i nie wie co to jest kontakt, a co to jest faul - dodał.