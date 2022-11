W czwartkową noc polscy piłkarze dotarli do Kataru. Podopieczni selekcjonera Czesława Michniewicza po wylądowaniu w Dosze udali się bezpośrednio do luksusowego hotelu Ezdan Palace, w którym będą mieszkać przez najbliższe dni. W piątek zaplanowany jest pierwszy trening przed spotkaniem z Meksykiem, którym rozpoczniemy rywalizację na mundialu.

Reprezentacja w asyście F-16

Piłkarze wylecieli z warszawskiego Okęcia o godzinie 14:30. Do Dohy wybrali się rządowym Boeingiem 737-800, który udostępnił kadrze premier Mateusz Morawiecki. Co ciekawe, do południowej granicy kraju samolot eskortowały myśliwce F-16 z 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego. Na pokładzie - poza piłkarzami i sztabem szkoleniowym - znaleźli się także prezes PZPN Cezary Kulesza, sekretarz generalny Łukasz Wachowski, a także wiceprezesi federacji. Dzień wcześniej w stolicy Kataru pojawił się kucharz Tomasz Leśniak, który jako jeden z pierwszych rozpoczął przygotowania przed przyjazdem piłkarzy. Wraz z nim przyleciało... kilka palet jedzenia.

Sokół przywitał piłkarzy

Po wylądowaniu w porcie lotniczym Hamad, kadra pojechała do hotelu Ezdan Palace, który robi duże wrażenie. Przede wszystkim chroniony jest przez armię policjantów kontrolującą każdego wchodzącego do obiektu. Nikt przypadkowy z ulicy nie dostanie się do wnętrza luksusowego, pięciogwiazdkowego obiektu.



Kiedy już jednak uda się wejść do środka, w oczy rzuca się wszechobecne złoto (złote windy czy poręcze), a także przygotowane przez gospodarzy biało-czerwone akcenty, które mają umilić Polakom pobyt w Katarze. Nie zabrakło także wielkiego tortu w barwach naszej flagi, a także skrzypaczki.