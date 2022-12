Polacy pod lupa rywali. Śledzili każdy nasz ruch!

W niedzielę o godzinie 16 Polska zagra z Francją o awans do ćwierćfinału mundialu. Będzie to pierwszy mecz tych reprezentacji od 2011 roku kiedy na stadionie Legii w Warszawie Polacy przegrali 0-1 po samobójczym golu Tomasza Jodłowca . Trenerem był wówczas poprzednik Deschampsa - Laurent Blanc.

Polska to nie tylko Lewandowski - mówi Deschamps

- Nie mieliśmy okazji ostatnio grać z tą drużyną - przyznał aktualny selekcjoner Francuzów. - Wiem jednak, że to zespół doświadczony. Mają Lewandowskiego, który należy do najlepszych napastników na świecie. Ale to nie tylko on. To dobrze zorganizowana drużyna i świetnie przygotowana fizycznie - dodał Deschamps w wypowiedzi dla kanału reprezentacji "Trójkolorowych".