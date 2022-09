Polacy muszą zapłacić jeszcze więcej za bilety na mundial. Jak to możliwe?

Sprzedaż biletów na mundial 2022 prowadzona jest wyłącznie przez oficjalną stronę FIFA. Ostatnia faza sprzedaży na MŚ w Katarze rozpoczęła się 27 września.

Mundial 2022. Bilety - ceny wszystkich kategorii runda po rundzie

Bilety na MŚ 2022 podzielone są na cztery kategorie cenowe, przy czym najtańsza, czwarta kategoria, dostępna jest tylko dla mieszkańców Kataru, w tym lokalnych pracowników. Poza tym, osobne ceny obowiązują na miejsca dla osób niepełnosprawnych ("accessibility tickets").

Ceny biletów na mundial 2022 na stronie FIFA podawane są w lokalnej walucie. Jeszcze na przełomie marca i kwietnia rial katarski kosztował ok. 1,15 zł. Dziś to już ok. 1,38 zł, czyli 20 proc. więcej, bo złoty traci na wartości (czego symbolem jest przekroczenie pierwszy raz w historii bariery 5 zł za dolara amerykańskiego).

To oznacza, że ceny biletów na MŚ w Katarze, w przeliczeniu na polską walutę też wzrosły o ok. 20 proc. w porównaniu do sytuacji z przełomu marca i kwietnia.

Na koniec września, a więc na dwa miesiące przed mundialem 2022, ceny biletów na mecze MŚ są następujące (kolejno: I kategoria / II kategoria / III kategoria):

mecz otwarcia: 3 110 zł / 2 212 zł / 1 520 zł

faza grupowa: 1 106 zł / 829 zł / 346 zł

1/8 finału: 1 382 zł / 1 037 zł / 484 zł

1/4 finału: 2 142 zł / 1 451 zł / 1 037 zł

1/2 finału: 4 811 zł / 3 318 zł / 1 796 zł

mecz o III miejsce: 2 142 zł / 1 520 zł / 1 037 zł

finał: 8 086 zł / 5 045 zł / 3 041 zł.

Dla porównania, ceny biletów na MŚ 2022 po kursie riala katarskiego z końca marca:

mecz otwarcia - 2 592 zł / 1 843 zł / 1 267 zł

faza grupowa - 922 zł / 691 zł / 288 zł

1/8 finału - 1 152 zł / 864 zł / 403 zł

1/4 finału - 1 785 zł / 1 209 zł / 864 zł

1/2 finału - 4 009 zł / 2 765 zł / 1 497 zł

mecz o III miejsce 1 785 zł / 1 267 zł / 864 zł

finał - 6 738 zł / 4 204 zł / 2 534 zł

W przypadku meczów Polski w fazie grupowej różnica wynosi więc nawet 184 zł (w przypadku I kategorii), a naprawdę drastyczna jest dla cen biletów na najdroższą kategorię przy meczu otwarcia (518 zł) i finale MŚ (1348 zł różnicy!).

Wszystkie ceny biletów na MŚ 2022 są takie same dla dorosłych i dla dzieci, bez względu na wiek.

Co oprócz biletu na MŚ 2022? Jak wyrobić Hayya Card?

By wejść na mecz mundialu 2022, oprócz biletu, trzeba mieć ze sobą Hayya Card, dokument wymagany przez władze Kataru. Podobny "pass" obowiązywał podczas MŚ 2018 w Rosji. Hayya Card można wyrobić na stronie internetowej qatar2022.qa, konieczne jest potwierdzenie zakwaterowania.