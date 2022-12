Reprezentacja Argentyny, która w fazie grupowej MŚ w Katarze pokonała 2:0 Polskę już w piątek zagra o wejście do strefy medalowej turnieju. Rywalem "Albicelestes", uważanych za jednego z najpoważniejszych kandydatów do tytułu będzie Holandia. Wciąż nie wiadomo czy do gry wróci jedna z największych gwiazd drużyny, Angel Di Maria, który toczy walkę z czasem.