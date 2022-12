Jeszcze przed startem imprezy Argentyna typowana była jako jednen z najpoważniejszych kandydatów do zdobycia mistrzowskiego tytułu. W premierowym spotkaniu turnieju jednak nie zachwyciła - sensacyjnie uległa Arabii Saudyjskiej 1:2, w efekcie czego o awans do fazy pucharowej drżeć musiała do ostatniej chwili. Ostatecznie na strachu się skończyło - dzięki wygranym nad Meksykiem i Polską (dwukrotnie 2:0) zajęła pierwsze miejsce.