Pogrom faworytów. Turniej niespodzianek w Katarze

W pierwszych ośmiu dniach turnieju byliśmy już świadkami przynajmniej trzech ogromnych sensacji. Wszystko wskazuje na to, że mundial w Katarze może być jednym z najbardziej wyrównanych w ostatnich latach.

Zaczęło się w "polskiej" grupie

Niespodziewane rozstrzygnięcia zaczęły się od meczu w "polskiej" grupie, kiedy Arabia Saudyjska zupełnie sensacyjnie pokonała Argentynę. A przecież po pierwszej połowie nic na to nie wskazywało. "Albicelestes" prowadzili grę, Leo Messi szybko strzelił gola z rzutu karnego, a trzy (!) kolejne bramki Argentyny zostały nieuznane. Faworyci musieli schodzić do szatni z przekonaniem, że mecz właściwie jest już wygrany i zlekceważyli przeciwnika.

Arabia Saudyjska nie poddała się jednak, błyskawicznie zdobyła dwie bramki po przerwie i heroicznie broniła wyniku do końca. I dowiozła zwycięstwo tak cenne, że król Arabii Saudyjskiej zdecydował się kolejny dzień uczynić świętem narodowym.

Kolejki cudów w grupie E

Na domiar złego Niemców "załatwili" piłkarze grający na co dzień w... Niemczech: Ritsu Doan z Freiburga oraz Takuma Asano z Bochum.

Ale to nie był koniec zadziwiających rozstrzygnięć w grupie E. Będąca w nadspodziewanie dobrej sytuacji Japonia mogła praktycznie zapewnić sobie awans do 1/8 finału, wygrywając z Kostaryką, rozbitej wcześniej przez Hiszpanię 0-7. Ale Japonia zaskakująco przegrała 0-1, co było prawdziwym darem od losu dla Niemców.