W Niemczech szuka się już zastępstwa dla Hansi Flicka, pod którego ręką reprezentacja Niemiec odpadła z mundialu 2022. Po raz drugi z rzędu nie wyszła z grupy, co nigdy dotąd się jej nie zdarzyło. Awansowały Hiszpania i Japonia , a niemieccy piłkarze mimo wygranej w ostatnim meczu z Kostaryką 4-2 wraz z nią pojechali do domu.

Ta sytuacja wywołała w Niemczech trzęsienie ziemi. Mówi się o odejściu selekcjonera, ale póki co cały czas prowadzi on kadrę narodową. Spadają jednak inne głowy. Odwołany został dyrektor reprezentacji Oliver Bierhoff, a na jego następcę typowany jest Matthias Sammer - mistrz Europy z 1996 roku i wicemistrz kontynentu z 1992 roku. Na to dość gwałtownie zareagował Hansi Flick.