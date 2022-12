Angel Di Maria pocieszał Lukę Modricia

Gracz Realu Madryt nie zaliczył pełnego spotkania. Został zmieniony już przy stanie 0:3, w 81. minucie. Widać było, że tak dokliwa klęska mocno go zabolała. Tuż po końcowym gwizdku, gdy piłkarze obu ekip zaczęli dziękować sobie za grę, podszedł do niego Angel Di Maria . Gracz Juventusu pocieszał rywala, co wyłapały nie tylko telewizyjne kamery, ale i fotografowie.

Co ciekawe, po ćwierćfinale przeciwko Brazylii to Modrić pocieszał zdruzgotanych przeciwników. Podczas, gdy Neymar i spółka nie byli w stanie ukryć łez, on zamiast cieszyć się z drużyną ruszył do nich, by dodać im otuchy.