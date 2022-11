Podstawowy bramkarz wykluczony z meczu. Selekcjoner zabrał głos

"Pozycja bramkarza jest bardzo ważna. Występujemy w trudnym turnieju i wiem, co muszę zrobić, a więc upewnić się, że to drużyna jest najważniejsza, a nie jednostka . Onana chciał zostać pominięty w tym meczu i to zaakceptowaliśmy" - powiedział Song po spotkaniu z Kamerunu z Serbią , zakończonym wynikiem 3-3 , w którym bramkarza Interu Mediolan zastąpił Devis Epassy , golkiper Abha FC, klubu z Arabii Saudyjskiej.

"W tej drużynie jest 26 zawodników, którzy wspólnie pracują, a my chcemy pokazać ducha dyscypliny i szacunku. Jesteśmy tutaj, aby to udowodnić. Andre to świetny bramkarz, ale my musimy skupić się na zespole. Trzeba dostosować się do dyscypliny w zespole. Jeśli nie potrafisz tego zrobić, to trzeba wziąć odpowiedzialność za swoje zachowanie. Zespół jest ważniejszy od jednostek. Biorę odpowiedzialność za tę decyzję" - dodał Song.