Po rodzinnej tragedii wraca na scenę. Wystąpi na ceremonii zamknięcia MŚ

Od 20 listopada najlepsze reprezentacje piłkarskie świata rywalizują na mundialu w Katarze. Organizatorzy robią, co w ich mocy, by tegoroczne święto futbolu było pełne przepychu i bogactwa. Hucznie pokazy sztucznych ogni przed meczami i zapierająca dech w piersiach ceremonia otwarcia z udziałem m.in. Morgana Freemana i koreańskiego gwiazdora Jungkooka to jedynie początek. Jak informują zagraniczne media, jeszcze większe wrażenie na kibicach futbolu ma zrobić zaplanowana na 18 grudnia ceremonia zamknięcia mistrzostw świata.