Po pudle "Lewego" jego telefon się urywał! "W końcu przyszedł mój czas"

Podczas programu Interii "Studio Katar - gramy dalej" Żurawski mówił:

- Kilku dziennikarzy dzwoniło... Cóż, w końcu przyszedł mój czas i mogłem się wypowiedzieć w temacie jakże ważnym dla reprezentacji Polski (śmiech). Jak kilka razy mówi się o tym samym, to zaczyna to człowieka trochę frustrować, ale trzeba było się wypowiedzieć, bo stało się coś nieoczekiwanego. Nikt się przecież nie spodziewał, że Robert Lewandowski nie strzeli. Choć zdarza się to najlepszym.

- Mam mieszane uczucia, bo najważniejszy na mundialu zawsze jest wynik. Gra schodzi na dalszy plan. Oczywiście, chciałbym, żeby nasza drużyna grała świetnie, kreowała wiele sytuacji i wygrywała mecze. Ale trudno sobie wyobrazić, żebyśmy mogli sobie na to pozwolić, zwłaszcza patrząc na mecze towarzyskie. Gra była brzydka, choć w obronie praca została wykonana. Jednak to, co się działo po odbiorze piłki... Trudno oczekiwać, by w takim stylu dało się wygrać mecz, chyba że po rzucie karnym.