Zachwyty nad Szczęsnym. "Najlepszy bramkarz turnieju"

Nam, Polakom, jednak tak wesoło nie jest. Podczas, gdy wszyscy dookoła świętują i wiwatują, my nerwowo zerkamy raz na telebim z meczem, raz na telefony z wynikiem równoległego meczu Arabii Saudyjskiej i Meksyku. W końcu jest, 1-2! Można z ulgą i bez wyrzutów sumienia dołączyć do wielkiej fiesty, którą dzieje się dookoła.

Następny przeciwnik Argentyńczyków na drodze do wygrania MŚ to Australia. Na papierze łatwy do pokonania, ale zaczepieni kibice nie chcą teraz myśleć o tym meczu. "Dzisiaj świętujemy, bo wróciliśmy z dalekiej podróży! Australią zaczniemy przejmować się jutro." - mówią. Jedno jest pewne - dobre nastroje potrwają w Buenos Aires co najmniej do sobotniego popołudnia.