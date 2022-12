Tymczasem drużyna z Półwyspu Iberyjskiego sensacyjnie uległa ekipie Maroka 0-1 po bramce En-Nesyriego i z turniejem pożegnała się już na poziomie ćwierćfinału. Najbardziej charakterystycznym obrazkiem związanym z tą potyczką już na zawsze pozostanie Cristiano Ronaldo, który cały we łzach zmierza do szatni na stadionie Al Thumama .

Zasadnym więc stało się pytanie - co dalej z portugalskim zespołem, a konkretnie co z dalszymi losami selekcjonera Fernando Santosa? Z pozoru odpowiedź była prosta - trener ma cały czas kontrakt ważny aż do 31 lipca 2024 roku, czyli do momentu po zakończeniu najbliższego Euro. Już pojawił się jednak "głos" podważający koncepcję, w myśl której Santos jeszcze przez pewien czas prowadziłby kadrę.