Po mundialu Emiliano Martinez pisze do Messiego sms-a. A ten na to…

Emiliano Martinez: "Marzyłem żeby przywieźć tytuł do mojego miasta"

Martinez wspominał o własnych początkach. - Poszedłem do Independiente w wieku 12 lat, bo chciałem być zawodowym piłkarzem. Potem wyjechałem do Anglii w wieku 17 lat i kiedy zaczynałem w reprezentacji, marzeniem było przywiezienie tytułu do mojego miasta - relacjonuje jego słowa "La Prensa". Odpowiadał też na pytania. O swojej pamiętnej obronie w 123. minucie finału (przy stanie 3-3), powiedział, że było to "niesamowite, ponieważ kontrolowaliśmy grę przez 70 minut. Francja jednak urosła i miała szansę wygrać, ale dopóki piłka nie wpadnie, nie ma co świętować" - przyznał. Mówił, że w obronie rzutów karnych czuje się mocny, mówili mu to też jego rywale. Odniósł się do krótkiego dialogu, który odbył z Aurelienem Tchouamenim podczas konkursu rzutów karnych. - Kiedy bronisz karnego w światowym finale, to wiesz, że kolejny piłkarz będzie bardzo zdenerwowany. Próbowałem to wykorzystać, udało się.