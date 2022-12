Po błędzie Polaka na MŚ niektórym stanęło serce! "Wiem, już jak reagować"

- Co do błędu, jaki popełniłem w meczu z Argentyną. To była końcówka meczu i zdawałem sobie sprawę, że to wielki błąd. Na szczęście miałem okazję uratować zespół przed stratą bramką. Wiem, co robić, jak reagować, aby w następnych meczach unikać takich wpadek - powiedział w piątek w Katarze obrońca reprezentacji Polski Jakub Kiwior.