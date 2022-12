Pilna wiadomość w sprawie Szymona Marciniaka. To jest hit!

Polak Szymon Marciniak znalazł się w gronie 20 sędziów głównych, którzy pozostaną do dyspozycji FIFA do końca piłkarskich mistrzostwa świata w Katarze. 16 innych arbitrów zakończyło pracę w turnieju po 1/8 finału i wraca do domu.