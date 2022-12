W taki sposób kameruński piłkarz spędza urlop, który przysługuje mu do 10 grudnia. Wtedy ma się zameldować na Malcie, gdzie zgrupowanie mieć będzie zespół Interu Mediolan przed wznowieniem rozgrywek. 4 stycznia Inter wraca do gry w Serie A meczem z SSC Napoli.

Kamerun bez Andre Onany nie wyszedł z grupy

Na mundialu w Katarze kameruński bramkarz zagrał tylko w jednym meczu - pierwszym występie Kamerunu przeciw Szwajcarii. Potem zastąpił do Davis Epassy. Doszło bowiem do konfliktu między Andre Onaną i trenerem Rigobertem Songiem. Zdaniem wielu mediów poszło o... taktykę, bowiem Song chciał wcielić Onanę w nieco inny model gry, niż ten, który w kameruńskiej ekipie funkcjonował do tej pory, a zmiany te nie przypadły do gustu golkiperowi, który wolał spędzić dzień meczowy w osamotnieniu w hotelu, niż podporządkować się nowym wytycznym.