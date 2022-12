MŚ Katar 2022. Bernardo Silva odłączył się od reszty Portugalczyków. Jaki był powód?

Co więc dokładnie się wydarzyło? Po swoim - na marginesie bardzo ładnym - trafieniu Ramos przeskoczył nad chorągiewką w rogu boiska i stanął w rogu trybun, po czym otoczył go tłum jego kompanów z zespołu, łącznie z rezerwowymi. Po krótkiej chwili Bernardo Silva odłączył się jednak od tłumku i stanął w boisku, obserwując ze spokojem resztę zawodników.

Jak się okazuje, Silva pomyślał, że w sytuacji, gdy wszyscy zawodnicy z pola są poza połową przeciwnika, nawet za linią końcową, to Szwajcarzy mogą od razu rozpocząć grę, a to by oznaczało niechybną utratę bramki, bo wątpliwe, by osamotniony bramkarz Diogo Costa był w stanie wygrać pojedynek 1 vs 11. Tak naprawdę jednak Portugalczycy nie mieli się czego obawiać.