Piłkarz kompletnie stracił głowę. Grozi mu drakońska kara!

W piątek reprezentacja Urugwaju zwyciężyła z Ghaną 2:0, a Korea Południowa sensacyjnie wygrała z Portugalią 2:1. To oznaczało, że zespół z Ameryki Południowej, mimo wygrania ostatniego meczu, żegnał się z mundialem w Katarze. Po spotkaniu doszło do gorszących scen, bo urugwajscy piłkarze chcieli nieomal zlinczować sędziego, którego obwiniali o nieuczciwe decyzje. Teraz grożą im za to niezwykle surowe kary.