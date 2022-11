Piłkarz Bayernu zabrał głos na temat komentarzy ambasadora MŚ o homoseksualistach

"To bardzo przygnębiające. Wyłania się z niego obraz człowieka, który pochodzi z innego tysiąclecia . Trudno jest cokolwiek powiedzieć, gdy takie coś mówi ambasador mistrzostw świata tuż przed początkiem turnieju" - stwierdził Goretzka.

MŚ 2022. Szef DFB "zdumiony" komentarzami Salmana