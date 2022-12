Piłkarski świat miażdży naszą kadrę! "To żenujące", "Polacy się bali"

Po zmianie stron Argentyna dopięła jednak swego. Zwyciężyła dzięki bramkom Alexisa Mac Allistera i Juliana Alvarez a, a łącznie w całym spotaniu oddała aż 13 celnych strzałów (nasza drużyna - żadnego). Wymieniła też 862 podania , podczas, gdy my - 321.

Gramy rano: Omawiamy awans Polaków do 1/8 finału. WIDEO

Światowe media miażdżą kadrę Michniewicza. "Nie mieli szacunku do piłki nożnej"

"Biało-Czerwoni" wobec porażki o awans musieli drżeć do samego końca, gdyż Meksyk w rozgrywanym równolegle starciu z Arabią Saudyjską był bliski wypracowania bilansu, dającego mu drugie miejsce w tabeli. Ostatecznie nie zdołał wyprzedzić Polaków (mimo wygranej 2:1) i choć nad Wisłą zapanowała na moment radość, szybko ustąpiła miejsca krytyce stylu, zaprezentowanego przez zespół Michniewicza.

Media na całym świecie nie zostawiają na nim suchej nitki, a redakcja "Sport1" poświęciła ich komentarzom osobny materiał. Przytacza między innymi to, co napisał argentyński "La Nueva": że Polacy "nie mieli szacunku do piłki nożnej", określając nasz występ krótko, acz dosadnie - mianem "żenującego". "Argentyna zagrała w piłkę, Polska straciła godność" - podkreślono.