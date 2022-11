Pierwszy taki trener. Najpierw mistrzostwa świata kobiet, teraz - mężczyzn

47-letni Anglik jako piłkarz doświadczenia ma skromne. Ojczyznę opuścił dość szybko, życie początkowo go nie rozpieszczało.

Trudne dzieciństwo Johna Herdmana

W wieku szesnastu lat przestał mieszkać z rodzicami, dostał zakwaterowanie w lokalu socjalnym. W Anglii nie widział perspektyw więc w 2001 roku przeniósł się do Nowej Zelandii. Tam występował jako piłkarz w amatorskim czwartoligowym klubie Hibiscus Coast AFC .

Piękny sen Johna Herdmana

Nabierał doświadczenia, w 2003 roku został dyrektorem ds. rozwoju piłki nożnej w Nowozelandzkim Związku Piłki Nożnej. Trzy lata później, jako 31-latek został selekcjonerem reprezentacji kobiet w tym kraju. Wielkich sukcesów nie odniósł, choć był z nią na igrzyskach w 2008 roku. Wszystko zmieniło się kiedy w 2011 roku przeniósł się do Kanady gdzie również objął reprezentację kobiet. Zdobył z nią brązowe medale igrzysk olimpijskich, prowadził też podczas mistrzostwach świata w 2015 gdzie Kanada dotarła do ćwierćfinału. Zainteresował się nim Angielski Związek Piłki Nożnej, ale Herdman zdecydował się na pracę z męską reprezentacją Kanady. Prowadzi ją od 2018 roku. Ważne dla niego nie tylko co na boisku, ale i poza. W kanadyjskiej drużynie wyplenił egoizm, stawia na braterskie podejście wśród piłkarzy.