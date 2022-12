Argentyna mistrzem świata. Zobacz reakcję komentatora

Emocje udzieliły się wielu osobom, a zwłaszcza argentyńskiemu komentatorowi, Andresowi Cantorowi. "Argentyna mistrzem! Argentyna mistrzem świata! Diego (Maradona - przyp. red.) zrobił to z nieba, a ci zawodnicy na to zapracowali. Messi jest mistrzem świata, nie mogło to się wydarzyć w inny sposób niż bez cierpienia" - krzyczał, z trudem powstrzymując łzy.