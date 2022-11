Pierwsza reprezentacja ogłosiła kadrę na mundial

Mistrzostwa świata w Katarze rozpoczynają się 20 listopada i poszczególne reprezentacje mają czas do 14 listopada, by ogłosić ostateczną kadrę na tę imprezę. Japończycy zdecydowali się na to jako pierwsi i już teraz podali 26 nazwisk piłkarzy, którzy będą reprezentować swój kraj na mundialu.