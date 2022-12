Piękny gest Brazylijczyków po triumfie! Wyrazy wsparcia dla legendy

Mistrzostwa świata 2022. Piękny gest Brazylijczyków względem Pelego

Na piłkarzy najwyraźniej to podziałało, bo Brazylijczycy momentami tańczyli na boisku i to dosłownie. Szczególnie w pierwszej połowie gra układała się tak dobrze, że do tańca dał się wyrwać nawet trener, Tite. W drugiej połowie Canarinhos zaczęli grać nieco bardziej zachowawczo, mając z tyłu głowy zapewne nadchodzący ćwierćfinał z Chorwacją, co poskutkowało honorowym trafieniem Koreańczyków. Selekcjoner zdecydował się także na ładny gest, wpuszczając na boisko w 80. minucie swojego trzeciego bramkarza, Wevertona.