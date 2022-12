Piękne obrazki po półfinale. Podszedł po meczu do Luki Modricia i zrobił to

Co za gest Sergio Aguero! Podszedł do Luki Modricia w tunelu

Rozgoryczenia po porażce nie ukrywał kapitan chorwackiej reprezentacji, Luka Modrić. Tuż po końcowym gwizdku do 37-latka podszedł m.in. Angel Di Maria . Nie był to jednak jedyny argentyński gwiazdor, który dodał otuchy kapitanowi chorwackiej drużyny. Gdy Modrić wracał tunelem do szatni, zaczepił go były napastnik reprezentacji Argentyny, Sergio Aguero. 34-latek przytulił rywala, przekazując mu słowa wsparcia.