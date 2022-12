Zespoły Chorwacji i Maroka jeszcze przed potyczką o trzecie miejsce MŚ 2022 w Katarze zdołały zapisać kawałek pięknej piłkarskiej historii. "Vatreni" bowiem drugi raz z rzędu dotarli do półfinału mundialu - a to z całą pewnością powinno robić wrażenie - a "Lwy Atlasu" z kolei do 1/2 finału przedarły się jako pierwsza afrykańska drużyna w dziejach mistrzostw.