Piechniczek nie wytrzymał! To go wkurzyło po powołaniach Michniewicza na MŚ!

Czesław Michniewicz ogłosił dziś ostateczną kadrę 26 piłkarzy, których zabierze na MŚ do Kataru.

Piechniczek grzmi: Gra strefą naszych obrońców jak gospodarka socjalistyczna

- To nie tak, że oni nagle siedzą na ławce rezerwowych. Oni przez lata popełniali podstawowe błędy. Gra strefą, to jak gospodarka socjalistyczna: "za nic nie odpowiadam". Każdy patrzy jeden na drugiego, nikt nie interweniuje! Wszystko można w ten sposób utopić! - grzmiał Antoni Piechniczek w rozmowie z Interią.

- Pierwszą rzeczą, której uczyłem obrońców, to umiejętność wygrywania pojedynków. Po tym byli tak przygotowani sprawnościowo, fizycznie, taktycznie, ale i mądrością, walką i sercem, że nie dawali z siebie zrobić frajera i na 10 pojedynków wygrywali osiem albo dziewięć - wylicza legendarny trener.

- Młodych to się bierze w reprezentacjach młodzieżowych, gdzie się próbuje bez końca - uważa.

- Natomiast na MŚ trzeba jechać z doświadczonymi. Mają do wyboru doświadczenie i młodość, postawiłbym na doświadczenie - stwierdził Piechniczek.

Dopytaliśmy go jednak o to, dlaczego przed mundialem w Hiszpanii postawił jednak na młodość, biorąc Józefa Młynarczyka zamiast Jana Tomaszewskiego, a do pomocy wstawiając Waldemara Matysika.